Ausblick: Magle Chemoswed mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Magle Chemoswed präsentiert in der am 25.02.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,230 SEK je Aktie gegenüber -0,070 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 16,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 42,0 Millionen SEK gegenüber 35,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,540 SEK je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,140 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 138,2 Millionen SEK, gegenüber 137,8 Millionen SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at