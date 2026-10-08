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WKN DE: A1C4K9 / ISIN: INE511C01022

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08.10.2026 07:01:06

Ausblick: Magma Fincorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Magma Fincorp wird sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,20 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 342,11 Prozent erhöht. Damals waren 0,950 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,75 Milliarden INR gegenüber 15,13 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,47 INR, während im vorherigen Jahr noch 6,84 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 64,98 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 66,89 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

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