Magma Fincorp Aktie

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WKN DE: A1C4K9 / ISIN: INE511C01022

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16.07.2026 07:01:06

Ausblick: Magma Fincorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Magma Fincorp lädt am 17.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 3,30 INR gegenüber 0,810 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,02 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,14 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 15,44 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 6,84 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,34 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 66,89 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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