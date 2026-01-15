Ausblick: Magma Fincorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magma Fincorp wird sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,30 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Magma Fincorp 0,240 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,16 Prozent auf 10,26 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Magma Fincorp noch 10,49 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,14 INR im Vergleich zu -1,270 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 39,25 Milliarden INR, gegenüber 40,47 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at