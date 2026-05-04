Ausblick: Magma Fincorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magma Fincorp präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 2,40 INR je Aktie gegenüber 0,810 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Magma Fincorp nach den Prognosen von 3 Analysten 11,36 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,80 Milliarden INR umgesetzt worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,22 INR je Aktie, gegenüber -1,270 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 39,63 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 40,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at