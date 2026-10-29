Ausblick: Magna gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Magna wird am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,22 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 48,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Magna 1,49 CAD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Magna in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,34 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 14,21 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 14,41 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,93 CAD, gegenüber 4,09 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 59,08 Milliarden CAD im Vergleich zu 58,76 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net