Magna Aktie
WKN: 868610 / ISIN: CA5592224011
|
30.07.2026 07:01:06
Ausblick: Magna informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Magna lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Magna die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,13 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 CAD je Aktie erzielt worden.
14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,72 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,01 Milliarden CAD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,45 CAD im Vergleich zu 4,09 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 58,83 Milliarden CAD, gegenüber 58,76 Milliarden CAD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Magna Inc
|
30.07.26
|Ausblick: Magna informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Magna vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|Ausblick: Magna legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.04.26
|Erste Schätzungen: Magna stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Mutares sichert sich zwei Magna-Töchter - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
12.02.26