Ausblick: Magna informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Magna lässt sich am 31.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Magna die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,13 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,87 CAD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,72 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,01 Milliarden CAD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,45 CAD im Vergleich zu 4,09 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 58,83 Milliarden CAD, gegenüber 58,76 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at