Ausblick: Magna legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Magna stellt am 01.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass Magna im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,38 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,750 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,35 Prozent auf 14,11 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Magna noch 14,45 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,20 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,09 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 58,05 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 58,76 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at