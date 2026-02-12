Magna Aktie
Ausblick: Magna präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Magna wird am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,50 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,990 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten eine Verringerung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 14,59 Milliarden CAD gegenüber 14,86 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,42 CAD aus, während im Fiskalvorjahr 4,82 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 57,72 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 58,69 Milliarden CAD.
