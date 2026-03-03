MagnaChip Semiconductor Aktie

WKN DE: A1C1SD / ISIN: US55933J2033

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: MagnaChip Semiconductor präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MagnaChip Semiconductor lädt am 04.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,320 USD gegenüber -0,440 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 34,11 Prozent auf 40,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MagnaChip Semiconductor noch 61,5 Millionen USD umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,660 USD, gegenüber -1,440 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 178,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 230,9 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

