Magnite Aktie

Magnite für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000

24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Magnite stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Magnite wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,354 USD aus. Im letzten Jahr hatte Magnite einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 194,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Magnite für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 194,2 Millionen USD aus.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,876 USD, gegenüber 0,160 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 668,7 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 668,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

