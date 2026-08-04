Ausblick: Magnite stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Magnite gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,248 USD aus. Im letzten Jahr hatte Magnite einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 179,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,06 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 746,7 Millionen USD, gegenüber 714,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at