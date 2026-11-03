Ausblick: Magnite veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Magnite wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,286 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Magnite in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 190,2 Millionen USD im Vergleich zu 179,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,13 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,950 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 760,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 714,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net