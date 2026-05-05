Magnite Aktie
WKN DE: A2P75A / ISIN: US55955D1000
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Magnite zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Magnite wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,106 USD je Aktie gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 12 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,23 Prozent auf 159,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 155,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 744,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 714,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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