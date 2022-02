Ausblick: MAGSEIS AS präsentiert Quartalsergebnisse

MAGSEIS AS äußert sich am 15.02.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,040 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 100 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,020 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 65,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 27,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 51,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,110 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,049 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 252,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 205,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at