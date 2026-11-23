Maha Energy (A) wird am 24.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,008 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Maha Energy (A) noch ein Verlust pro Aktie von -0,380 SEK in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 2,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen SEK erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,022 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,370 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 0,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net