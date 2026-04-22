Mahindra CIE Automotive Aktie

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WKN DE: A0YA9Y / ISIN: INE536H01010

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mahindra CIE Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Mahindra CIE Automotive veröffentlicht am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 6,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Mahindra CIE Automotive ein EPS von 5,44 INR je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,73 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Mahindra CIE Automotive für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,70 Milliarden INR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,78 INR, gegenüber 21,83 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 102,80 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 94,06 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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