Mahindra CIE Automotive Aktie
WKN DE: A0YA9Y / ISIN: INE536H01010
|
18.02.2026 07:01:06
Ausblick: Mahindra CIE Automotive stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Mahindra CIE Automotive wird am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,40 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,88 INR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,71 Prozent auf 23,78 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 23,73 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 21,81 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 93,77 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 89,64 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
