30.10.2025 07:01:06

Ausblick: Mahindra Lifespace Developers gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mahindra Lifespace Developers stellt am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 3,30 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,830 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 1572,47 Prozent auf 1,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,35 INR, gegenüber 3,63 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 7,46 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,72 Milliarden INR generiert wurden.

