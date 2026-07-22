Mahindra Lifespace Developers Aktie
WKN DE: A0LB7N / ISIN: INE813A01018
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22.07.2026 07:01:06
Ausblick: Mahindra Lifespace Developers legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mahindra Lifespace Developers äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 5,50 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 87,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,93 INR erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1107,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,86 Milliarden INR gegenüber 319,7 Millionen INR im Vorjahrszeitraum.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,38 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,64 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 13,92 Milliarden INR, gegenüber 11,78 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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