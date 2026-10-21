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21.10.2026 07:01:06

Ausblick: Mahindra Lifespace Developers stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mahindra Lifespace Developers wird am 22.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,30 INR je Aktie gegenüber 2,47 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,17 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 565,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 175,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 13,23 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 14,64 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,87 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 11,78 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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