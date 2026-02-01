Ausblick: Mahindra Lifespace Developers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mahindra Lifespace Developers äußert sich am 02.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 4,20 INR je Aktie gegenüber -1,330 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 3,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,61 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,67 Milliarden INR umgesetzt.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,94 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,63 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,28 Milliarden INR, gegenüber 3,72 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at