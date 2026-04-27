Mahindra Lifespace Developers Aktie
WKN DE: A0LB7N / ISIN: INE813A01018
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Mahindra Lifespace Developers zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mahindra Lifespace Developers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 3,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahindra Lifespace Developers noch ein Gewinn pro Aktie von 5,04 INR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Mahindra Lifespace Developers nach den Prognosen von 3 Analysten 1,25 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1252,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92,4 Millionen INR umgesetzt worden.
4 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,63 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,63 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 6,56 Milliarden INR, gegenüber 3,72 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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