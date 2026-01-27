Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie

Mahindra & Mahindra Financial Services

WKN DE: A1KC90 / ISIN: INE774D01024

27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Mahindra Mahindra Financial Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mahindra Mahindra Financial Services lässt sich am 28.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mahindra Mahindra Financial Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen, dass Mahindra Mahindra Financial Services für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,39 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,23 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 24,74 Milliarden INR aus – eine Minderung von 48,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mahindra Mahindra Financial Services einen Umsatz von 47,99 Milliarden INR eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,95 INR im Vergleich zu 17,82 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 25 Analysten durchschnittlich bei 98,22 Milliarden INR, gegenüber 186,11 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd 361,35

