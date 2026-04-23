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WKN DE: A1KC90 / ISIN: INE774D01024

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: Mahindra Mahindra Financial Services legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mahindra Mahindra Financial Services äußert sich am 24.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,32 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 75,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,60 INR je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 46,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 48,97 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 26,24 Milliarden INR aus.

31 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,58 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 17,82 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 100,26 Milliarden INR, gegenüber 186,11 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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