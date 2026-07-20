Ausblick: Mahindra Mahindra Financial Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Mahindra Financial Services wird am 21.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,79 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mahindra Mahindra Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 4,06 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mahindra Mahindra Financial Services in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 46,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 26,89 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 50,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 34 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,89 INR, gegenüber 20,88 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 28 Analysten auf durchschnittlich 115,04 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 210,73 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at