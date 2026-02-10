Mahindra & Mahindra Aktie

Mahindra & Mahindra

WKN: 899481 / ISIN: USY541641194

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: Mahindra Mahindra präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mahindra Mahindra wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,362 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,340 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Mahindra Mahindra 23 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,31 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Mahindra Mahindra 4,91 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 35 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,37 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 38 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,69 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 18,59 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

