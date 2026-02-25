Ausblick: Main Street Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Main Street Capital wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD gegenüber 1,97 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Main Street Capital nach den Prognosen von 7 Analysten im Schnitt 142,5 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 18,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 175,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD, gegenüber 5,85 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 563,4 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 610,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at