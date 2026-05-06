Main Street Capital Aktie
WKN DE: A0X8Y3 / ISIN: US56035L1044
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Main Street Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Main Street Capital wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,01 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Main Street Capital 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 28,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 145,2 Millionen USD gegenüber 112,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,04 USD aus. Im Vorjahr waren 5,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 594,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 644,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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