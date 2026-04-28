Ausblick: MAIRE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MAIRE wird am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,200 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei MAIRE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,79 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,69 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,912 EUR je Aktie, gegenüber 0,800 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 7,61 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 6,96 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at