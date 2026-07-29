Ausblick: MAIRE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MAIRE lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MAIRE die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,218 EUR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,87 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 10,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MAIRE einen Umsatz von 1,68 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,899 EUR, gegenüber 0,800 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 7,62 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,96 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at