Major Drilling Group International Aktie

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WKN: 894315 / ISIN: CA5609091031

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09.06.2026 07:01:06

Ausblick: Major Drilling Group International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Major Drilling Group International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,078 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Major Drilling Group International in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,06 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 228,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 187,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,228 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,320 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 880,9 Millionen CAD, gegenüber 727,6 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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