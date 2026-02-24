Ausblick: Major Drilling Group International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Major Drilling Group International wird am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.01.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,068 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,18 Prozent erhöht. Damals waren -0,110 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 160,7 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 175,0 Millionen CAD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,372 CAD, gegenüber 0,320 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 872,9 Millionen CAD im Vergleich zu 727,6 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at