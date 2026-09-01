Major Drilling Group International Aktie
WKN: 894315 / ISIN: CA5609091031
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Major Drilling Group International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Major Drilling Group International wird am 02.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,166 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Major Drilling Group International in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,30 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 263,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 226,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,708 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,260 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,02 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 889,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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