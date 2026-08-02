MAKEMYTRIP Aktie
WKN DE: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: MAKEMYTRIP mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MAKEMYTRIP präsentiert in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,151 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte MAKEMYTRIP 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 292,1 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MAKEMYTRIP einen Umsatz von 268,9 Millionen USD eingefahren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,519 USD, gegenüber 0,510 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 1,20 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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