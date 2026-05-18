Ausblick: MAKEMYTRIP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MAKEMYTRIP präsentiert in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,165 USD je Aktie gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,23 Prozent auf 275,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,685 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,12 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 978,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at