MAKEMYTRIP Aktie
WKN DE: A1C3UJ / ISIN: MU0295S00016
|
18.05.2026 07:01:06
Ausblick: MAKEMYTRIP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
MAKEMYTRIP präsentiert in der am 19.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,165 USD je Aktie gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,23 Prozent auf 275,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 245,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,685 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,840 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,12 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 978,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MAKEMYTRIP LIMITED
|
07:01
|Ausblick: MAKEMYTRIP öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Ausblick: MAKEMYTRIP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)