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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: MAKEMYTRIP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MAKEMYTRIP öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass MAKEMYTRIP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,036 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,33 Prozent auf 269,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MAKEMYTRIP noch 229,3 Millionen USD umgesetzt.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,484 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,510 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,19 Milliarden USD, gegenüber 1,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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