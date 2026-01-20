Ausblick: MAKEMYTRIP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MAKEMYTRIP gibt am 21.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,158 USD gegenüber 0,240 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll MAKEMYTRIP 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 304,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte MAKEMYTRIP 267,4 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,795 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,840 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,14 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 978,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at