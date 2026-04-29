Ausblick: Makino Milling Machine präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Makino Milling Machine gibt am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 297,09 JPY je Aktie gegenüber 166,04 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 67,57 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 3,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 852,73 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 613,17 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 248,30 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 234,22 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at