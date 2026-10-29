Makino Milling Machine Aktie

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WKN: 858000 / ISIN: JP3862800004

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Makino Milling Machine stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Makino Milling Machine wird am 30.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 70,20 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Makino Milling Machine noch ein Gewinn pro Aktie von 47,16 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 16,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 74,33 Milliarden JPY gegenüber 64,02 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 250,48 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 179,50 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 306,45 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 261,18 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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