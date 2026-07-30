Ausblick: Makino Milling Machine stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Makino Milling Machine veröffentlicht am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 172,94 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Makino Milling Machine 53,35 JPY je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 53,55 Milliarden JPY – ein Minus von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Makino Milling Machine 55,40 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1095,82 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 897,49 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 284,55 Milliarden JPY, gegenüber 261,18 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at