Ausblick: Makino Milling Machine verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Makino Milling Machine veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1278,10 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 531,38 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 202,43 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 5,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 64,10 Milliarden JPY gegenüber 60,56 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 837,77 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 613,17 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 245,60 Milliarden JPY, gegenüber 234,22 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at