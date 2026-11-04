Ausblick: Malibu Boats A präsentiert Quartalsergebnisse

Malibu Boats A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,206 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Malibu Boats A noch -0,040 USD je Aktie verloren.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 194,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Malibu Boats A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 257,6 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,46 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,11 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 914,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net