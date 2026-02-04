Ausblick: Malibu Boats A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Malibu Boats A wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,120 USD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 182,3 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 9,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 200,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,22 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 789,7 Millionen USD, gegenüber 807,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at