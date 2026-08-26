Malibu Boat a Aktie

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WKN DE: A1XB59 / ISIN: US56117J1007

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26.08.2026 07:01:06

Ausblick: Malibu Boats A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Malibu Boats A lädt am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,779 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 224,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,240 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 27,46 Prozent auf 263,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Malibu Boats A noch 207,0 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,48 USD je Aktie, gegenüber 0,760 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 882,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 807,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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