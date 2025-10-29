Malibu Boat a Aktie
WKN DE: A1XB59 / ISIN: US56117J1007
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Malibu Boats A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Malibu Boats A wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,068 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,250 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 182,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 6,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,6 Millionen USD in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD aus. Im Vorjahr waren 0,760 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 784,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 807,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
