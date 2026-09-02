MamaMancini's Holdings Aktie
WKN DE: A2QBSG / ISIN: US56146T1034
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: MamaMancinis vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
MamaMancinis äußert sich am 03.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,048 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 50,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 35,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 52,9 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,235 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 223,2 Millionen USD aus im Gegensatz zu 171,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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