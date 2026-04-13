MamaMancini's Holdings Aktie
WKN DE: A2QBSG / ISIN: US56146T1034
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13.04.2026 07:01:06
Ausblick: MamaMancinis zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MamaMancinis stellt am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,038 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 56,71 Prozent auf 52,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MamaMancinis noch 33,6 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,107 USD, gegenüber 0,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 170,4 Millionen USD im Vergleich zu 123,3 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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