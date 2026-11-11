Manappuram Finance Aktie

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WKN DE: A1CZGA / ISIN: INE522D01027

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Manappuram Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Manappuram Finance präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 7,06 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Manappuram Finance ein EPS von 2,57 INR je Aktie vermeldet.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 17,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,85 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Manappuram Finance für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 18,95 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,62 INR aus. Im Vorjahr waren 11,72 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 76,82 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 94,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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