Manappuram Finance Aktie

WKN DE: A1CZGA / ISIN: INE522D01027

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Manappuram Finance vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Manappuram Finance lässt sich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Manappuram Finance die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,46 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,29 INR je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 45,19 Prozent auf 14,05 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 25,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,05 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,22 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 58,90 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 100,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Manappuram Finance Ltd 293,00 -0,46% Manappuram Finance Ltd

